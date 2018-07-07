2 yılda dünyanın çevresini 10 kez turladı

"Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı" olarak tarihe geçen Binali Yıldırım'ın 25 aylık görev süresi boyunca bir dakikası bile boş geçmedi. Yıldırım, Türkiye'de adeta ayak basmadık yer bırakmazken, stratejik öneme sahip ülkeleri de ziyaret etti.

185 SAAT UÇUŞ YAPTI

Başbakan Yıldırım, 2 yılda başta ABD, İngiltere, Belarus, Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Moğolistan, Afganistan ve İspanya olmak üzere 21 ülkeye 29 ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerin toplamında 147 bin kilometre yol yapan Yıldırım, 185 saat uçuş gerçekleştirdi.

219 YURT İÇİ ZİYARET

Binali Yıldırım, görev süresince yurt içinde 81 ile 219 kez ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım bu süreçte en çok İstanbul, seçim bölgesi olan İzmir ve memleketi Erzincan'ı ziyaret etti.

Başbakanlığı döneminde, uçak ile 355 saat uçarak, 238 bin kilometre yol kat etti.

DÜNYAYI 10 KEZ DOLAŞMIŞ GİBİ OLDU

Binali Yıldırım, yurt içinde 238 bin kilometre, yurt dışında da 147 bin kilometre olmak üzere toplam 385 bin kilometre yol kat etti. Bu ziyaretlerle birlikte 540 saat uçakla yolculuk yaptı.

Dünyanın Ekvator çevresinin uzunluğunun 40 bin kilometre olduğu dikkate alındığında, görev süresince yaptığı ziyaretlerle dünyanın çevresini 10 kez turlamış oldu.