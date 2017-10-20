Yıldırım-Abbasi ortak basın toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım ve Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi.

ABBASİ: BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Abbasi, Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile tanışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

YILDIRIM: İLİŞKİLERİMİZ MÜKEMMEL İLERLİYOR

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkinin iyi düzeyde olduğunu ifade ederek, "FETÖ terör örgütünün ortadan kaldırılması hususunda yönetiminizin baştan beri gösterdiği işbirliği ve hassasiyet tarafımızca takdir edilmektedir. Bu tutumunuz sayesinde FETÖ'nün ülkenizdeki faaliyetleri eminim ki sonlandırılacaktır. Pakistan ile siyasi ilişkilerimiz, mükemmel denecek bir düzeyde devam ediyor.





TÜRKİYE - PAKİSTAN İLİŞKİSİ

Çeşitli alanlardaki birlikte çalışmamız milletlerimiz arasındaki kardeşliğe yakışan bir seviyede güçlenmekte ve Türkiye- Pakistan makamlarının daha fazla bu kardeşliği geliştirebilecek faaliyetlerde çalışmaları hepimizin beklentisidir. Bugün sayın Başbakan Abbasi ile bütün konuları her yönü ile ele alma fırsatı bulduk. Türkiye -Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilişkilerimizin kurumsal bir çerçevesini çizen en önemli bir mekanizmadır. Ticari ve ekonomik ilişiklerimizin bunun yanı sıra enerji alanındaki iş birliğimiz üzerinde detaylı bir şekilde durduk. Atılacak adımları konuşma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.