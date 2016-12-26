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Yıldırım-Bahçeli görüşmesi başladı
Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme başladı.
AA | 26.12.2016 - 21:25
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Yıldırım, Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde saat 21.15'te biraraya geldi.
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