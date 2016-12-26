Yıldırım-Bahçeli görüşmesi başladı

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu ve ailesi her an sosyal medyanın konusu olabiliyor.

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Sağ ele geçen DEAŞ'lılar: Kayıp fazla

Sağ olarak ele geçirilen teröristlerin itiraflarına göre, örgütün can kaybının açıklanandan çok daha fazla olduğu ortaya çıktı.