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Yıldırım-Bahçeli görüşmesinin detayları

Dün akşam gerçekleşen görüşmede "doğuştan Türk" ifadesinin yeni anayasada olmaması kararlaştırıldı.

27.12.2016 - 16:01
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Yıldırım-Bahçeli görüşmesinin detayları

Yıldırım-Bahçeli görüşmesinin detayları,

Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli dün akşam Çankaya Köşkü'nde bir araya gelmişti.

Görüşmede anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ve terörle ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğu açıklanmıştı.

İki liderin görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

Buna göre yeni anayasaya ilişkin 3 başlık konuşuldu ve yeni kararlar alındı;

YEDEK VEKİLLİK YOK

Yedek vekillik yeni anayasada olmayacak,

'DOĞUŞTAN TÜRK' KALKTI

Cumhurbaşkanı adaylarının “doğuştan Türk vatandaşı” olmalarına ilişkin madde yeni anayasada bulunmayacak,

HSYK

HSYK'da adli yargıdan gelenlerin sayısı artacak.

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