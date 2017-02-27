Yıldırım-Barzani görüşmesinden terörle mücadele vurgusu

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesut Barzani ile görüşmesinde, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı.

EKONOMİ VE GÜVENLİK MASADAYDI

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım-Barzani görüşmesinde, IKBY ile ilişkiler, başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere tüm yönleriyle ele alındı.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Görüşmede, Irak ve bölgedeki gelişmeler ile terörle mücadele konuları da gündeme geldi. Başbakan Yıldırım görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı. Görüşmede ayrıca, terör gruplarıyla ortak mücadele konusunda atılacak ilave adımlar üzerinde duruldu.