taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.765
USD
3,5940
EURO
3,8177
ALTIN
145,94
PETR
56,1100

Yıldırım-Barzani görüşmesinden terörle mücadele vurgusu

Başbakan Yıldırım, IKBY Başkanı Barzani ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı.

27.02.2017 - 20:19
  1. Haberler
  2. Politika

aadAD

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesut Barzani ile görüşmesinde, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı.

EKONOMİ VE GÜVENLİK MASADAYDI

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım-Barzani görüşmesinde, IKBY ile ilişkiler, başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere tüm yönleriyle ele alındı.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Görüşmede, Irak ve bölgedeki gelişmeler ile terörle mücadele konuları da gündeme geldi. Başbakan Yıldırım görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı. Görüşmede ayrıca, terör gruplarıyla ortak mücadele konusunda atılacak ilave adımlar üzerinde duruldu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karargah rahatsız haberine soruşturma açıldı

Karargah rahatsız haberine soruşturma açıldı

228
Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

58
Avusturyalı bakanın Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı

Avusturyalı bakanın Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı

96
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

592
Swinger partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis

Swinger partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis

172
Oscar'da Trump'a tweet

Oscar'da Trump'a tweet

48
Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim

Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM