Yıldırım: Çamlıca Kulesini Ramazan sonunda açacağız

Başbakan Binali Yıldırım, yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Yıldırım, beraberinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ile inşaatı gezerek, şantiyedeki yönetim binasında yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım, şu bilgileri paylaştı:

"Kule bu hale kolay gelmedi. Yerin altında 21 metre derinliğe kadar temel kazısı yapıldı ve beton temel yapıldı. Beton kule yüksekliği 220 metre 50 santimetre, onun üzerine bir de 145 metre, radyoların, televizyonların vericilerinin konulacağı çelik anten var. Toplam 365 metre 50 santimetre, ancak deniz seviyesinden ölçtüğümüz zaman 583,5 metrelik bir yükseklikten bahsediyoruz. Bu haliyle herhalde deniz seviyesinden İstanbul'un en yüksek yapısı oluyor. Kule kesiti ekliptik bir kesit, tam dairesel değil, 13 metreye 16 metre yukarıya doğru biraz daha daralarak devam ediyor.

153 METRESİ TAMAMLANDI

Bugün itibarıyla 220,5 metrelik beton kulenin 153 metresini tamamlamış vaziyetteyiz. Geriye 67,5 metre var. O da önümüzdeki hava şartları, bir sıkıntı olmazsa 1 ay gibi bir sürede tamamlanmış olacak en geç.





KULENİN ÖZELLİKLERİ

33. ve 34. katlarda seyir terası var. Yani İstanbullular veya İstanbul'a dışarıdan gelen ziyaretçiler, bu seyir teraslarında İstanbul'un her tarafını izleme, seyretme güzelliklerini görme imkanı bulacaklar. 39. ve 40. katlarda da restoran, yiyecek-içecek kısımları var. Kule, yıllık 4,5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacak; öyle bir planlama var."

"YILIN ORTASINDA AÇILACAK"

Kule bittiği zaman Küçük Çamlıca ve Büyük Çamlıca'daki çelik antenlerin kaldırılacağını ve büyük bir bölümünün kulenin çelik kısmına, kalanların da ağırlıklı olarak TRT'nin kendi vericileri olmak üzere Büyük Çamlıca'daki TRT'ye ait kuleye yerleştirileceğini bildiren Yıldırım, "Bu yılın ortalarında açmayı hedefliyoruz. Bunun için arkadaşlarımız zamanla yarışıyor, gece gündüz çalışıyor." diye konuştu.