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Yıldırım: Dünyada üniversiteye erişim bakımından ikinciyiz

Başbakan Yıldırım, "Olabildiğince bütün gençlerimiz üniversiteye erişebilmeli. Şu anda dünyada üniversiteye erişim bakımından ikinci sıradayız, bu son 15 yılda oldu." dedi.

AA | 04.04.2018 - 13:38..
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Başbakan Binali Yıldırım, MEB Şura Salonu'nda 2017 YLSY Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı'nda konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Üniversitelerimizin sayısıyla gurur duyuyoruz. Üniversite fazla diye bazıları ah-vah ediyor, 'Bu kadar üniversiteye ne gerek var. Üniversitesinin de bir havası var, bu sayıları artırırsanız havası azalıyor' diyenler var. Bunlar memleketin evlatlarına yüksek öğretimi tabiri caizse layık görmeyenlerdir." dedi.

Yıldırım: Dünyada üniversiteye erişim bakımından ikinciyiz

"DÜNYADA İKİNCİYİZ"

"Olabildiğince bütün gençlerimiz üniversiteye erişebilmeli" diyen Yıldırım, "Şu anda dünyada üniversiteye erişim bakımından ikinci sıradayız, bu son 15 yılda oldu." ifadesini kullandı.

"ÜLKEMİZE KİMSENİN LAF SÖYLEMESİNE MÜSAADE ETMEYİN"

Başbakan Yıldırım, "İnancımıza, manevi değerlerimize yönelik saldırılar karşısında her zaman sağlam durun. Orada FETÖ'cülerle, bölücülerle, memleket düşmanı birtakım güruhlarla da karşılaşacaksınız. Sizlere güveniyoruz, onlara hak ettiği cevabı, muameleyi mutlaka yapacaksınız. Şartlarınız ne olursa olsun gençler, ülkemize kimsenin laf söylemesine müsaade etmeyin." şeklinde konuştu.

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