Yıldırım: Dünyayı onlara dar etmeye devam edeceğiz

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

YPG/PKK/PYD/DEAŞ'a karşı topyekün mücadele bir olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bunların terör örgütleri olduğunu dünyaya biz ilan ettik. Gel gör ki CHP'liler duymamış. Hadi bazı dost bildiğimiz ülkeler PYD'yi terör örgütü kabul etmiyor bunu biliyoruz. Türkiye'nin anamuhalefet partisine ne oluyor da aynı ağızdan konuşuyor." dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye demek kardeşlik demek, adalet demek. Bizim için Filistin de önemlidir. Somali'de önemlidir. Aynı şekilde Arakan'daki kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Bu gün elhamdülillah dünyanın her yerinde varız. Milletimizin desteğiyle önemli hizmetler yaptık ama işimiz bitmedi. Durmak yok yola devam. Ne diyoruz, istikrar sürsün Türkiye büyüsün.

Yarın takvimler bir kez daha 28 Şubat'ı gösterecek. Bin yıl sürecek denilen o karanlık darbenin yıl dönümü. Ayrıca bugün dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın ölümünün yıl dönümü. Erbakan hocamızın mekanı cennet olsun. İnançların, yaşam tarzının baskı altındaki olduğu o durumda vakur duruşuyla örnek olmuştu. Erbakan hoca yemin eder, yemin ettirirdi. Biz de yemin ediyoruz ki, vatandaşlarımızın haklarını terör örgütlerine de, karanlık odaklara karşı da koruyacağız.

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile dik durduk meydanı bırakmadık. Hayatı zehir eden, meslek liselerini adeta bitiren, bazı evlatlarımıza yaşama hakkını çok gören cuntacı zihniyeti unutmadık, unutmayacağız. Sadece insanımızın hukukunu çiğnemediler. Türkiye'nin ekonomisinin büyük bir krize girmesine neden oldular. Faturayı aziz ve cefakar millet ödedi.

"BELGELERLE GELDİM"

28 Şubat'ın yaralarını sardık, yapılanları unutmadık. O günler geride kaldı. Hiçbir güç milletin hakkına, hukukuna, değerlerine karışamayacak, buna asla fırsat bulamayacak. Hükümet PYD'yi YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemiş. Bakalım acaba gerçekler böyle mi? Ben onun için belgelerle geldim.

"BUNLARIN TERÖR ÖRGÜTLERİ OLDUKLARINI BİZ DÜNYAYA İLAN ETTİK"

28 Şubat 2015'ten beri yapılan MGK toplantılarının tamamında YPG/PKK/PYD/DEAŞ'a karşı topyekün mücadele var. Bununla da kalmamışız. 19 EKim 2016'da MGK Siyaset belgesini Bakanlar Kurulu kararına dönüştürmüşüz. Mücadele amansız bir şekilde devam etmiş. Bunların terör örgütleri olduğunu dünyaya biz ilan ettik. Gel gör ki CHP'liler duymamış. Hadi bazı dost bildiğimiz ülkeler PYD'yi terör örgütü kabul etmiyor bunu biliyoruz. Türkiye'nin anamuhalefet partisine ne oluyor da aynı ağızdan konuşuyor.

"BATI ÇİFTE STANDARTTAN VAZGEÇMİYOR"

Hocalı katlamının dün yı dönümüydü. Yüzlerce Azeri kardeşimiz katledildi. Alçak katliamı bir kez daha lanetliyorum. Ne yazık ki dünyanın batısı çifte standarttan vazgeçmiyor. Hollanda parlementesounda alınan 1915 kararı son örnektir. Bu bizim için yok hükmündedir. İlk önce tarihlerine bakıp kendi hesaplarını vermek zorundadırlar.

En kötü sicil bu iddiaları atan ülkelere aittir. Bizim tarihimizin hiçbir yerinde sömürgecilik yok, katliam yok. Kardeşlik var. Kimse Türkiye'nin şanlı geçmişini kendi karanlık mazisi ile karıştırmasın. 90'lı yılların başında Bosna'da yaşananlar taptaze aklımızda.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN DESTEĞİ HESAPLARINA AKTARILDI"

Geçtiğimiz hafta çok yoğun bir gündemimiz vardı. İl kongrelerimizde bizi muhteşem coşku ile karşıladılar. Bu coşkuyu tüm il ve ilçe kongrelerimizde yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan, üyelerimizden Allah razı olsun. Milletin evinde çiftçilerimizle bir araya geldik. Mazotun yarısı sizden yarısı bizden desteği çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı, hayırlı olsun.

Makedonya Cumhurbaşkanı misafirimizdi. Değerli kardeşlerim Zeytin Dalı Harekatı'nda 39 günü geride bıraktık. Mehmetçiğimiz havadan ve karadan harekatı başarı ve kararlılıkla sürdürüyor. Afrin bir hilal gibi çepeçevre emniyete alınmış durumda. Sınırlarımıza yakın bölgeleri terörden temizledik. Özel Harekat birliklerimizle temizlik yapa yapa adım adım gidiyoruz. Polisimiz , jandarmamız ve korucularımız intikal ettiler. Korucular ve polisler ie polis özel harekat arkadaki emniyeti kontrol etmiş olacak.

Bölge halkının yüzde 60'ı evlerini terketmiş durumda. Bu hainler evleri boşaltıp cephaneliğe çevirmişler. Ama şimdi kazdıkları kuyulara kendileri düşüyorlar.

"HİÇBİR GÜÇ SIRTIMIZI YERİNE GETİREMEZ"

81 milyon milletimiz dualarıyla onların yanındadır. Vatandaşlar destek vermek için akın akın sınıra gidiyor. Her yerde vatandaşlarımız bizi Afrin'e götürün diyor. Bu millette bu vatan aşk, vatan sevgisi oldukça hiçbir güç sırtımızı yere getiremez.

Avrupa'da yaşayan milyonlarca vatandaşlarımız her gün destek mitingi düzenliyor. Aydınlarımız, yazarlarımız onur verici bir şekilde bu olayın arkasında. BM bir karar aldı. 30 gün süre ile Guta'da ateşkes ilan edilmesi üzerine. Guta'da bir insanlık ayıbı, dramı yaşanıyor. Yaralılara acil insani yardım bile yapılamıyor. Bu kararın amacı, bu katliamdan etkilenen bölgeden etkilenenlere yardım gitmesi için. Buna destek veriyoruz.

"ZEYTİN DALI HAREKATI'NI DOĞU GUTA İLE KARIŞTIRANLAR VAR"

Karar alınmış olmasına rağmen, kararın mürekkebi kurumadan rejim saldırmaya başladı. Kimyasal silah kullanıldığına dair iddialar var. Zeytin Dalı Harekatı'nı, Doğu Guta ile karıştıranlar var. Türkiye, sivillere değil, eli kanlı teröristlere karşı operasyon yapıyor. Sivilleri kurtarmak için yapıyor. Şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının acılarını dindirmek için katkı vermeye devam edeceğiz.

İdlib'te 6 gözlem noktası tesis ettik. Bunların amacı oradaki gerginliği azaltmak ve ateşkesi sağlamak. Suriye'nin tüm terör örgüttlerinden temizlenerek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak asıl amaçtır. Yaşanan sivil katliamlar karşısında üç maymunu oynamadık, bundan sonra da oynamayacağız. Müttefik ülkelerden de aynı onurlu duruşu sergilemelerini bekliyoruz. Sivil insanlara yardım ellerini uzatmalarını bekliyoruz.

"DÜNYAYI ONLARA DAR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

PKK/PYD elebaşlarından Salih Müslim 24 Şubat'ta Çekya'da gözaltına alındı. Bu teröristin iadesi için gerekli çalışmaları başlattık. Gerekli temaslar sürüyor. Gün NATO müttefikimiz Çekya'nın imtihan günüdür. Dileriz ki Çekya bu teröristi bize iade eder. Sonuç ne olursa olsun, şu kesindir. Bundan sonra eli kanlı terör örgütlerinin elebaşları ellerini kollarını sallayarak gezemeyecekler. Dünyayı onlara dar etmeye devam edeceğiz.

"REKORDAN REKORA KOŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

2017 büyümede AK Parti iktidarının rekoru olarak tarihe geçti. İhracatta da rekordan rekora koşmaya devam ediyoruz. İhracatımız orta vadeli planımızı aşarak 157 milyar 100 milyon seviyesinde gerçekleşti. Gelecek aylarda da ihracat artışı artarak devam ediyor. Bu tasarı yasalaştığı takdirde, vatandaşın maliyede biriken KDV'leri iade edilecek. Vatandaşın KDV alacağı kalmayacak. KDV alacağını ödemezse, 3 aydan sonra faiz işleyecek. Küçük esnafada hasılat hesaplı KDV sistemi getireceğiz. Vatandaş KDV'sini bildirdikten 2 ay sonra ödeyecek. İhracatçılarımızın ihracat ettikleri maldan alacakları KDV miktarını genişleteceğiz. Yüklendikleri KDV ve diğer KDV'lerini de alabilecekler.

İhracatçılarımızın ihracat ettikleri maldan alacakları KDV miktarını genişleteceğiz. Yüklendikleri KDV ve diğer KDV'lerini de alabilecekler. Hayırseverlere KDV muhafiyeti getiriyoruz. Hem hayır yapıyorlar hem KDV ödüyorlar. Burada istisna getiriyoruz. Bol bol okul yapsınlar, sosyal sorumluluk projesi yapsınlar. Asgari ücret yılın başında da sonunda da aynı olacak. Vergi diliminden mağdur olunmayacak. İlave istihdam sağlayan işletmelere yıl boyunca damga vergisi, gelir vergisi desteği sağlıyoruz.

'Bir senden bir benden' programını da hayata geçiriyoruz. Kadınlarımızın iş hayatına katılmalarını da teşvik ediyoruz. 16 yaş üzeri her türlü aracı hurdaya ayıranlara 10 bin TL'ye kadar teşvik veriyoruz. Yollardaki araçların trafik güvenliğini artırıyoruz. Minibüsçüler lüzumsuz yere fazla vergi ödüyorlardı artık daha az vergi ödeyecekler.

AK Parti olarak Yenikapı ruhuna ve 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmaya devam ediyoruz. Cumhur ittifakı ile seçimlerde birlik ve beraberlik devam edecek. Cumhurbaşkanlığı sistemi seçimlerinde yüzde 50'den fazla oyla cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz. Bu CHP değil miydi referandumda hayır cephesini açan? Gizli, saklı ittifaklara gerek yok. Herkes nerede duracağına karar versin.

Anamuhalefet partisi son iki seçimdir bunu zaten yapıyor. Siyasi partilerin birbirlerine yaklaşması kardeşliğimiz için de önemli. Daha görüşmeler başlamadan anamuhalefet çarpıtmaya sulandırmaya başladı, bu ittifak değil, koalisyondur diye. Bizim evde oyların yarısı HDP'ye yarısı CHP'ye gitti diyen partili senin partilin değil miydi ey CHP?"