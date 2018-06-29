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Tekirdağ'da yıldırım düşen apartmanda hasar oluştu

Tekirdağ'a düşen yıldırım bir evin ve bir otomobilde ağır maddi hasar görmesine neden oldu.

DHA | 29.06.2018 - 12:21..
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yıldırım düşen binanın çatısı ve bazı dairelerin balkonuyla, kopan beton parçalarının isabet ettiği park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.

YILDIRIM DÜŞTÜ

Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi'ndeki Çağdaş Yapı Sitesi'nde 5 katlı binanın çatısına dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında yıldırım düştü.

Tekirdağ'da yıldırım düşen apartmanda hasar oluştu

MADDİ HASAR OLUŞTU

Çatıda ve üst kattaki iki balkonda hasar meydana gelirken, kopan tuğla ve beton parçaları bahçede park halindeki otomobile isabet etti. Otomobilde de maddi hasar oluştu.

Tekirdağ'da yıldırım düşen apartmanda hasar oluştu

BİNADA VE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE CİDDİ HASAR OLUŞTU

Site yöneticisi Ahmet Yurdanur, "Sitemize ait A bloğa yıldırım isabet etmesi sonucu çatıdan beton ve tuğla parçaları düştü. İlk kez böyle bir olay başımıza geldi. İnsanların hareketli olmadığı bir saatte yaşandığı, sevindirici oldu. Daha da ciddi sonuçlar olabilirdi. Binada ve park halindeki bir otomobilde ciddi hasar meydana geldi." dedi.

Tekirdağ'da yıldırım düşen apartmanda hasar oluştu



Tekirdağ'da yıldırım düşen apartmanda hasar oluştu



Tekirdağ'da yıldırım düşen apartmanda hasar oluştu

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