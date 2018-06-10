Yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Macunköy Mahallesi’nde bulunan Hacı Ziya Yaman Macunköy Merkez Camisi’nde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte düşen yıldırımlar şehrin belirli kesimlerindeki dağlık alanlarda etkisini gösterdi.
YARALANAN OLMADI
Belli bir süre sonra mahallenin camisine isabet eden yıldırım, caminin minaresini yıktı. Minarenin yıkıldığı esnada camide abdest alan vatandaşlar olayı yara almadan atlattı. Yıkılan minareyi gören vatandaşlar durumu hemen ilgili yerlere bildirdi.