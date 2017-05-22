taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.089
USD
3,5601
EURO
3,9994
ALTIN
143,76
PETR
54,0700

Yıldırım düşmesiyle şehit olan asker toprağa verildi

Hakkari Şemdinli'de PKK'ya karşı düzenlenen operasyonda yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Er Enes Sakınç toprağa verildi.

22.05.2017 - 14:55
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şemdinli İlçesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik dün gerçekleştirilen operasyon sırasında Habeşli Jandarma Karakolu Koraytepe Üs Bölgesi'nden araziye çıkan askerlerin bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Enes Sakınç için memleketi Elazığ'ın Baskil İlçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Yıldırım düşmesiyle şehit olan asker toprağa verildi

Yıldırım düşmesiyle şehit olan asker toprağa verildi

AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Vali Murat Zorluğlu, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, şehidin annesi Zeynep Sakınç, Babası Bedri Sakınç, kız kardeşi Nazlı Sakınç, şehidin yakınlarının katımı ile düzenlenen törende şehidin yakınları gözyaşı döktü.
Hükümet Konağı Meydanı'nda Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi askeri tören eşliğinde yakınlarının gözyaşları ile Baskil İlçesi'ne bağlı Aşağı Kuluşağı Köyü'ndeki Beyler Mezrası'nda toprağa verildi.

Şehidin cenazesinin toprağa verilmesi ardından Vali Zorluğlu, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Yıldırım düşmesiyle şehit olan asker toprağa verildi

Yıldırım düşmesiyle şehit olan asker toprağa verildi

Yıldırım düşmesiyle şehit olan asker toprağa verildi

Yıldırım düşmesiyle şehit olan asker toprağa verildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

195
Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

162
Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

124
CNN Türk Nevşin Mengü'yü yayından çekti

CNN Türk Nevşin Mengü'yü yayından çekti

166
Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

92
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

23
Trump'ın kızı Arap heyetin aklını başından aldı

Trump'ın kızı Arap heyetin aklını başından aldı

169
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM