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Yıldırım etkisi yaratan sondaj patlaması

Finlandiya'da bir nehrin derinliğini değiştirmek için yapılan patlama, yıldırım etkisi yaratıyor.

Haber Merkezi | 30.12.2017 - 10:26..
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Sondaj çalışmaları için bir nehrin derinliğini artırma ihtiyacı duyan Finlandiyalılar, nehrin dibini patlatarak açıyor. Bu anların görüntüleri sosyal medyada yıldırım düşen nehir olarak yayılsa da, bazı insanlar bunun yıldırım olmadığını gayet kolayca anlıyor. Yıldırım düşmeden önceki aydınlanmanın olmaması da bunun için yeterli bir işaret.

SONDAJ ÇALIŞMALARINDA NEHİR PATLATILDI

Finlandiyalıların sondaj çalışmasına dönecek olursak, nehrin dibine döşenen patlayıcılar bir kablo aracılığıyla patlatılıyor ve nehrin dibindeki toprağın kalkmasıyla birlikte renk değiştiren sular adeta göğe yükseliyor.

Yıldırım etkisi yaratan sondaj patlaması ViDEO

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