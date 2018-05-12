Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da Devlet Bahçeli'nin sosyal medyadan ilettiği cezaevine af çağrısına yanıt verdi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ

Devlet Bahçeli, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç olmak üzere, kader mahkumlarının af getirilmesini gündeme taşıdı:



"Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez?"



"AF SÖZ KONUSU DEĞİL"

Erzincan'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Bizim gündemimizde af yok. Sayın Bahçeli zannediyorum, bölücü terör örgütlerine, onu destekleyenlere karşı, bugünlerde terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler, ona bir tepki olarak öyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir."

Yıldırım: Gündemimizde af yok VİDEO