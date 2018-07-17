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Yıldırım isabet eden turist öldü

Kırklareli'nde yıldırım isabet eden bisikletli 2 turistten biri hayatını kaybetti. Diğer turist ise yaralandı.

AA | 17.07.2018 - 20:34..
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Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Alman ve Fransız iki turist, bisikletleriyle Edirne'ye gitmek üzere yola çıktı.

YILDIRIM ÇARPTI

Ürünlü köyünde yağmura yakalanan turistlere yıldırım isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turistleri Havsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yıldırım isabet eden turist öldü

BİR TURİST HAYATINI KAYBETTİ

Alman uyruklu turist hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Fransa uyruklu turistin ise tedavisine devam ediliyor. Jandarma ekipleri, turistlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Yıldırım isabet eden turist öldü

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