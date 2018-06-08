Yıldırım: Menbiç için Obama da söz vermişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi günü ABD'de gerçekleştirdiği görüşmede Menbiç'ten PYD-YPG unsurlarının çıkmasını da içeren yol haritası üzerinde mutabakat sağladı.

"DEFALARCA SÖZ VERİLDİ AMA GERÇEKLEŞMEDİ"

Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide Yıldırım da ABD ile Menbiç konusunda varılan mutabakatla üç aylık bir takvim öngörüldüğünü belirterek, "Daha önce Obama döneminde Menbiç ile ilgili anlaşma olmuştu. Buradan YPG'liler çıkarılacaktı. Defalarca söz verildi ancak gerçekleşmedi. Bu mutabakat sağlanmış olmasına rağmen biz yine ihtiyatlı davranmak mecburiyetindeyiz. Uygulamayı iyice takip etmemiz gerekiyor" dedi.

"YPG'NİN MENBİÇ'TEN ÇIKMASI SORUNU ÇÖZMÜYOR"

"Ümit ediyorum bu yol haritası kazasız-belasız işler" diyen Yıldırım, YPG'nin Menbiç'ten çıkmasının sorunu çözmediğini söyledi.

"TÜRKİYE'YE KARŞI HASMANE TUTUMLARI DEVAM EDİYOR, KABUL EDİLEMEZ"

"Menbiç'ten çıkardık; Fırat'ın doğusuna gönderdik; orada yine silahlar ellerinde, yine Türkiye'ye karşı hasmane tutumları devam ediyor. Bu bizim için kabul edilebilir bir şey değil" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"ABD niye bunlara destek veriyor? Ya mecburiyetten, DEAŞ ile mücadele için ABD kendi silahlı güçlerini kullanmak istemiyor. İç kamuoyunun tepkisi nedeniyle belki orada o bölgenin unsurlarını tercih ediyor. Şu anda DEAŞ ile mücadele bittiğine göre artık PYD'nin YPG'nin silahlı unsurlar olarak Amerika tarafından tutulmasının gerekçesi kalmadı.

"ABD MÜTTEFİKİMİZ, BİZE SÖZLER VERİLDİ"

O bakımdan doğru olan süratle daha önce söz verildiği gibi YPG'nin elindeki silahların toplanması, bu kurdukları sözde DEAŞ ile mücadele kuvvetlerinin lağvedilmesi ve o bölgede Fırat'ın doğusundan Kuzey Irak'a, Sincar'a kadar terör unsurlarından temizlenmesi. Bizim beklentimiz bu. Amerika bizim müttefikimiz, bize verilen söz de bu."

"TOPRAKLARIMIZA UZAKTAN TERÖR FAALİYETİ SÜRDÜRÜYOR"

Yıldırım, bugünlerde Kuzey Irak'tan Türkiye'ye yönelik saldırılar olduğunu belirterek, "Ellerinde gelişmiş silahlar var, ihtimal ki bu silahlar YPG'ye verilen silahlar. Oradan PKK'ya geçiyor; PKK da bizim topraklarımızda uzaktan terör faaliyeti sürdürüyor" dedi.