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Yıldırım-Merkel toplantısında sahte fotoğraflı propaganda

Binali Yıldırım ile Angela Merkel'in toplantısı sırasında kendisini gazeteci olarak tanıtan bir dernek çalışanı, Afrin operasyonunu protesto için yalan olduğu belgelenen fotoğrafları gösterdi.

AA | 16.02.2018 - 11:11..
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Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya temasları kapsamında dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak isteyen Armanc Agid Nerweyi adlı dernek çalışanı, basın mensubuymuş gibi toplantıya katılarak Basnews için çalıştığını belirtti ancak isminin yazılı olduğu bir derneğin kartvizitini dağıttı.

FOTOĞRAFLAR AFRİN'DEN DEĞİL

Terör örgütü PYD/PKK yanlısının, toplantıda gösterdiği fotoğrafların Afrin’den olduğu iddiası ise yalan çıktı.

Nerweyi’nin gösterdiği fotoğrafların terör örgütü PYD/PKK’ya yakın sosyal medya hesaplarınca da kara propaganda için kullanıldığı ortaya çıktı.

Yıldırım-Merkel toplantısında sahte fotoğraflı propaganda

2016'DA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI AFRİN'DEN GİBİ GÖSTERDİ

Toplantıda provokasyon girişiminde bulunan Nerweyi'nin Afrin'de çekildiği yalanıyla gösterdiği fotoğraflardan biri olan yaralı çocuk fotoğrafının 2016’nın ağustos ayında medyada yayımlandığı görüldü.

PKK'YA YAKIN HESAPLARDAN TOPLADIĞI FOTOĞRAFLAR

Nerweyi'nin gösterdiği, daha önce terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları tarafından "Afrin'de çocukları kurtarın" etiketiyle kullanılan bir diğer fotoğraf ise Suriye'deki sahra hastanelerinin birinde çekildiği ve 18 Aralık 2015 tarihli Alman Frankfurter Allgemeine gazetesinin bir haberinde kullanıldığı, Reuters ajansınca servis edilen bir fotoğraf olduğu tespit edildi.

Basın toplantısı sonrasında Nerweyi, bu fotoğrafları internetten indirdiğini belirtti.

Yıldırım-Merkel toplantısında sahte fotoğraflı propaganda

GAZETECİYİM DEDİ, DERNEK KARTI DAĞITTI

Gazeteci olduğunu iddia eden Nerweyi, basın toplantısı kurallarına uygun davranmadı. Nerweyi, kendisine söz verilmediği halde oturduğu yerden yüksek sesle konuşmaya başladı. Basın toplantısının düzenlendiği sırada bir soruya cevap veren konuşmacının sözünü provokatörlük yaparak kesmeye çalıştı. İsminin yazılı olduğu bir derneğin kartvizitini dağıttı.

"AFRİN'DE NELER OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYORSAN ORAYA GEL"

Başbakan Yıldırım da basın toplantısında yalan söyleyerek provokatörlük yapan Nerweyi'ye yönelik, "Onlar başka olayların resimleri. Propaganda yapma. Afrin'de neler olduğunu bilmek istiyorsan oraya gel. Orada doğrusunu görürsün. Bu gösterdiklerin hep başka olaylara ait resimler. Burada etkilemeye kalkma." ifadelerini kullanmıştı.

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