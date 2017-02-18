Yıldırım-Pence görüşmesi başladı

Başbakan Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Almanya'yı ziyareti kapsamında katıldığı 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde bir araya geldi.

BASINA TOKALAŞARAK POZ VERİLDİ

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesi basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Yıldırım ve Pence, basına tokalaşarak poz verdi.



Commerz Bank binasında gerçekleşen görüşme, TSİ 19.30'da başladı.

YILDIRIM'A BAKANLAR EŞLİK EDİYOR

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan katılıyor.