Yıldırım: Projeler Türkiye'nin geleceği için yapılıyor

Başbakan Binali Yıldırım, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli konulara değindi.

BÜYÜK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Başbakan Yıldırım, bir yandan bölgede huzuru, istikrarı tesis ederken diğer yandan da Türkiye'nin 2023 hedeflerini, gelecek büyük projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

"KİMSE TÜRKİYE'Yİ KÜÇÜK GÖRMESİN"

Geçen 10 yıl içinde 2008'den bu yana küresel krizde dünyada sadece 10 büyük proje yapıldığını, bu 10 büyük projenin 6'sını Türkiye'nin gerçekleştirdiğini aktaran Yıldırım, "Türkiye'yi hiç kimse küçük görmesin. Dünyanın en büyük havalimanını yapan Türkiye'dir. Dünyanın en geniş köprüsünü 36 ayda yapıp hizmete alan, otoyollarıyla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Türkiye olmuştur. 50 yıldır Türkiye'nin gündeminde olan Osman Gazi Köprüsü ile İzmir Körfezi'ni 4 dakikaya indirecek projeyi yapıp hayata geçiren yine Türkiye'dir. İstanbul'dan İzmir'e seyahat süresini 3 saatin altına indirecek otoyolu yapan yine Türkiye'dir." dedi.

"PROJELER TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN YAPILMALI"

Ayrıca Yıldırım, "Avrasya Tüneli ile iki kıtayı denizin altından birleştirip Anadolu'dan Avrupa yakasına iki dakikada geçişi sağlayan ülke Türkiye'dir. Bu proje dünyada denizin bu kadar derininden giden tek projedir. En derini 44 metre ile ABD'dedir. Bizim Avrasya Tüneli boğazda 106,5 metre denizin altından geçmektedir. Bir mühendislik harikası projesidir ve kısa sürede tamamlanıp hizmete girmiştir. Aynı şekilde Marmaray, hızlı trenler bölünmüş yollar, havaalanları, bütün bunlar Türkiye'nin geleceği için yapılması gereken altyapı projeleridir." diye konuştu.