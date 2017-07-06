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Yıldırım 'Trafikte Yüzde Yüz Yaşam Projesi' açılışında

"Trafikte Yüzde Yüz Yaşam Projesi" açılış programında açıklamalarda bulunan Yıldırım, trafik kazalarının fazlalığına dikkat çekti.

06.07.2017 - 16:40
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Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

"Dünyanın en güzel yolunu yapabilirsiniz ama insan faktörüne dikkat etmezseniz bütün çalışmalar değersiz hale gelebilir.

TRAFİKTE KAYBETTİKLERİMİZ TERÖRDEN KAT KAT DAHA FAZLA

İnsanı mutlu etmeyen, yaşam kalitesini yükseltmeyen hiçbir icraat, hiçbir faaliyet anlam ifade etmez. Bir süreden beri AB yol güvenliği ve kazalardaki ölümlerin sıfırlanması gibi önemli bir hedef ortaya koydu. Bu doğrultuda geçtiğimiz 10 yıl içerisinde çok ciddi iyileşmeler, mesafeler alındı. Ama istediğimiz yerde miyiz? Tabii ki değil. Bugün hala yanılmıyorsam yıllık 25 bin can kaybı var, onbinlerce yaralı var, milyarlarca Avro maddi kayıp var. Türkiye buradan farklı değil, Amerika'da değil. Trafikteki can kaybı terörle kaybettiklerimizin kat kat üstünde. Ama terör çok konuşuluyor, trafikteki ölümler konuşulmuyor. Dünyanın en güzel yollarını yapabilirsiniz, bütün mühendislik becerinizi ortaya koybailirsiniz; ama insan faktörünü işin içine koymazsanız, insan hatasına çözüm üretemezsiniz yaptığınız bütün çalışmalar bir anda değersiz hale gelebilir.

ARABAYI KULLANAN KİŞİ "SİZİ BEKLİYORUM" DEYİNCE UYANDIK

Herşeye çare buluyorsunuz ama insan hatasını ortadan kaldıracak henüz bir makina icat edilmedi. Ne yapmamız lazım, eğitmemiz lazım. Ta bebeklikten başlayıp, mezara kadar eğitmek, farkındalık oluşturmak. Yasaklamak, ceza vermek, tehdit etmekle elde edeceğiniz başarı sınırlıdır. Ama insanların bunu içselleştirmesi, kendiliğinden kural olarak zihnine yerleştirmesi en güzel çözümdür.

Yıl 1983. Norveç'e gittim bir vesileyle. Norveç'te bizi misafir eden firmanın yöneticisiyle otelden ayrılıp, fabrikaya gideceğiz. Çıktık kapıya, arabaya bindik. O şoför mahalline geçti, ben de yanına oturdum. Kapıları kapattık. Bekliyor, araba hareket etmiyor. Dedim birini mi bekliyoruz, "yok" dedi, "Sizi bekliyorum, emniyet kemerini bağlanımızı bekliyorum" dedi. Oradan biz uyandık, kemeri bağladık."

AYRINTILAR GELİYOR..

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