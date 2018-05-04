Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuruda bulundu.

YSK'YA GELDİLER

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin YSK'ya gelişinden önce, bina önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken çok sayıda partili destek vermek üzere bina önünde toplandı.

YSK'ye önce MHP Genel Başkanı Bahçeli, ardından da Başbakan Yıldırım geldi.

YILDIRIM: TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ

Başbakan Binali Yıldırım şöyle konuştu: "Tarihi bir gün yaşıyoruz. Türkiye’nin daha istikrarlı bir yönetim sistemi için çıktığımız bu yolda bir adımı hayırlısıyla atmış bulunuyoruz. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu cumhur ittifakının ortak adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için başvurumuzu Sayın Devlet Bahçeli ve bendeniz biraz önce yaptık. Biz bu seçim en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir. Bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Biz, birbirine kaybettirmenin değil topyekun Türkiye’nin kazanmasını esas alıyoruz.

MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile aldığımız bu kararın ülkemiz milletimiz siyasi hayatımız ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Yıldırım ve Bahçeli YSK’ya başvurdu VİDEO

İNCE'NİN ADAYLIĞI SORULDU

CHP’nin adayı Muharrem İnce oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki adaylar olacak ve bütün adaylar kendi projelerini hedeflerini anlatacaklar. Milletiz herkesi dinleyecek sonunda ülke için millet için en doğru kararı verecektir. 24 Haziran’da söz de karar da milletin olacaktır."

BAŞVURU YAPILDI

Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunun ardından açıklama yapmadan binadan ayrıldı.

PROTOKOL SUNULACAK

"Cumhur İttifakı"na ilişkin protokolün ise saat 14.30'da YSK'ye sunulacağı öğrenildi.