Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'nun 'muhtar kanunu' açıklamaları

Liderle hafta sonu mesaisinde İstanbul ve Ankara dışındaki şehirlere giderek konuşma yaptılar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli Gölcük'te muhtarlara yaptığı konuşmada söylediklerine cevap Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, Kılıçdaroğlu mevcut kanunu bilmemekle eleştirdi.

"MUHTARLARIN BAĞIMSIZ KANUNU OLMALI"

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların güçlendirilmesinin demokrasinin güçlendirilmesi anlamına geldiğini belirterek, şöyle dedi: "Bağımsız bir muhtarlar kanunu olması lazım. 332 madde, 81 kanunda geçen maddeleri toparlayacaksınız, muhtarlık kanunu çıkaracaksınız. Bu çalışmayı biz yapıyoruz. Öyle bir proje geliştirilmeli ki nereye giderseniz gidin, binayı görünce 'Evet bu bir muhtarlık binasıdır.' denilmeli. Muhtarlara kalıcı bir yapının olması lazım ve bunun tapusu da muhtarlık adına olmalı. Belli sayıda vatandaşın seçtiği, belirli büyüklükteki muhtarlıklara, belediyenin bir eleman tahsis etmesi lazım. Belediye meclisinde sizin mahallenizle ilgili bir karar alınıyorsa o muhtarın o belediye meclisi toplantısında söz ve karar sahibi olması lazım. Belediyelerde emlak vergisi toplanır. Bunun tamamını belediye başkanlığı alır. Aynı yerde aynı mahallede siz de seçildiniz. O zaman toplanan emlak vergisinden belli bir payın muhtarlığa ayrılması lazım. Bu pay niye ayrılacak? Demokrasiyi güçlendirelim diye muhtarlığı savunuyoruz. Emlak vergisinden size ayrılacak payı o mahallenin yoksullarına yardımı muhtarlar yapacak. Kaymakamlar değil. Muhtar mahallesinde kim yoksulsa ona yardımı götürür. Muhtar hiçbir partinin üyesi değil ki, muhtar parti ayrımı yapmadan yardımı herkese götürür. Hükümet bizim partilidir ona vereyim, diğeri bize oy vermedi ona oy vermeyeyim. Yoksulluk böyle önlenmez."

Kılıçdaroğlu: Bağımsız bir muhtarlar kanunu olması lazım VİDEO

MECLİS'E SUNACAĞIZ

Bu kanunu hazırlayıp Meclis'e sunacakları anlatan Kılıçdaroğlu, iktidarın destek vermesi halinde oy birliğiyle kanunu çıkarabileceklerini bildirdi. Kılıçdaroğlu, herkesin muhtarlara saygı göstermesi gerektiğini, muhtarlar güçlendikçe ülkede gerilim olmayacağını söyledi.

"MUHTARLARA ÖNEMLİ DÜZENLEMELERİ AK PARTİ YAPTI"

Öğlen saatlerine bunları söyleyen Kılıçdaroğlu'na karşılık Yıldırım ise şöyle konuştu: "Bugün gelirken yolda baktım Kılıçdaroğlu, İzmit'te muhtarlarla toplantı yapıyor. Merak ettim acaba ne anlatacak diye erinmedim dinledim. Anlatıyor, diyor ki 'Muhtarlar size 5 müjdem var.' Nedir diye millet can kulağıyla dinliyor. 'Sadece size ait muhtarlar kanunu çıkaracağım' diyor. 'Türkiye Cumhuriyeti kuruluş tarihinden daha eski müessese. Bunların kanunu filan yok mu, bir bakın bakalım dedim. Gariban daha muhtara ait özel bir kanun olduğundan haberi yok. 1944 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle, Muhtar ve İhtiyar Heyetlerine Dair Kanun. Yetmemiş, 1977'de buna Muhtar, Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu diye ilave bir kanun daha yapılmış. Sonra baktım muhtarların ne derdi varmış, ne yapılmış. Bugüne kadar muhtarlara yönelik çok önemli düzenlemeleri AK Parti hükümeti yaptı."

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na muhtarlık kanunu yanıtı VİDEO

"BUNLAR YAPILMIŞ KILIÇDAROĞLU"

Muhtarların taleplerinin artık bilgisayar ortamında kabul edildiğini, bunun için İçişleri Bakanlığında Muhtarlar Dairesi'nin kurulduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti: "Oraya giriyorsunuz, taleplerinizi yazıyorsunuz. O talepler takip ediliyor, size geri dönüş yapılıyor. Valiliklerde vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı, diğer belediyelerde de bir başkan yardımcısı muhtarlardan sorumlu olarak görev yapıyor. Kılıçdaroğlu diyor ki 'Biz iktidar olursak belediyelerde muhtarların işiyle ilgili görevlendirme yapacağız.' Bunlar yapılmış Kılıçdaroğlu. Kanunları da var, bu ihtiyaçların hepsi düşünülmüş.





"MUHTARLARA AKTARDIKLARIMIZ HELALİ HOŞ OLSUN"

Başka, 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan ettik. Resmi Gazete'de bu yayımlandı. Bununla ilgili mevzuat yapıldı, yayımlandı ve o gün resmen Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Daha önemlisi 2002'de muhtarlar 97 lira para alıyordu. Şimdi ne kadar alıyorlar? Bin 503 lira para alıyorlar. Bütün muhtarlara maaş bağlandı, 50 bin muhtar istinasız bu parayı alıyor. Buna ilaveten bir de sigorta emeklilik primlerini de devlet yatırıyor. Bunu da üzerine koyduğun zaman 2 bin 116 lira her bir muhtarımıza kaynak aktarıyoruz. Helali hoş olsun."





"ÖNCE MEVCUDU ÖĞREN KARDEŞİM"

Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Yıldırım, şöyle konuştu: "Muhtarlar daha fazlasını hak ediyor ama bu CHP, Kılıçdaroğlu bunları söylüyor da muhtarların haklarını verirken, maaşlarını düzeltirken getirdiğimiz kanuna ne vermişler diye bakın dedim, ret vermişler. Kanun görüşülüyor, maaşlar artacak, primlerini devlet verecek, ana muhalefet partisi 'Ben yokum' diyor. 'Ondan sonra muhtarlara kanun çıkaracağım' diye bol keseden atıyor. Önce mevcudu öğren kardeşim. Bir de muhtarlara bugüne kadar yapılanlar görüşülürken, hadi o maddede gelip önerge veriyorsun, maaş daha fazla olsun diye, Türkiye'nin imkanlarını da bilmeden, etmeden. O önerge kabul edilmiyor, kanun oylanıyor, kanuna ret veriyorsun. Böylece de 'Muhtarları ben düşünüyorum' diyorsun. Buna kimi inandıracaksın? Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu'na bütçe konuşmasındaki kamyon işi fazla koymuş. Ha babam 10 dakika da kamyonculardan bahsetti. Kamyoncuların efendim ne sorunu olduğu, bizim kamyoncuların sorunlarını bilmediğimizden tutun neler neler... Ey Kılıçdaroğlu, sen o yollarda yaya yürürken kamyoncularla biz beraberdik biz. Sen o günlerde İstanbul'dan Ankara'ya Feto'cularla bölücülerle kol kola gidiyordun. Sen ne anlarsın bu işlerden."