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Başbakan Yıldırım İzmir'de konuştu

İzmir'de vatandaşlara hitap eden Başbakan Yıldırım, konuşmasında CHP Lideri'ne yüklendi.

11.04.2017 - 14:52
  1. Haberler
  2. Gündem

BAŞBAKAN

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları kapsamında İzmir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada gündemi değerlendiren Başbakan, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine tiyatro iması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"15 TEMMUZ'A DARBE DEĞİL DİYORSAN..."

Kılıçdaroğlu'nun artık yalan söylemeyi bırakması gerektiğini ifade eden Başbakan, "15 Temmuza darbe değil diyorsan Pensilvanya'nın ağzı ile konuşuyorsun." şeklinde konuştu.

"PENSİLVANYA AĞZI İLE KONUŞUYORSUN"

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi; "İzmir devlet için, vatan için, bayrak için en duyarlı ildir. İzmir'de kimse bu değerlere karşı siyaset yapamaz. Gör burayı Kılıçdaroğlu, yalan söylemeyi bırak artık. Kılıçdaroğlu ne söylediğinin farkında mısın? 249 şehidimizi kırdığının farkında mısın? 15 Temmuza darbe değil diyorsan Pensilvanya'nın ağzı ile konuşuyorsun.

İZMİR'İN DE MARMARAY'I OLACAK

İzmir'in de Marmaray'ı olacak. İzmir'in de Avrasya Tüneli olacak. Bu sene ihalesini yapacağız. İzmir Cumhuriyet tarihinde iki dönemde hizmet aldı. Birincisi merhum Adnan Menderes dönemidir, ikincisi ise milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan dönemidir..."

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