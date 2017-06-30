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Yıldırım'dan Macaristan Başbakanı'na forma sürprizi

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban onuruna akşam yemeği verdi.

30.06.2017 - 00:50
  1. Haberler
  2. Politika

Yıldırım'dan Macaristan Başbakanı'na forma sürprizi

Başbakan Yıldırım, Macaristan Başbakanı Orban'ı Çankaya Köşkü'nün Şeref Kapısı'nda karşıladı. Yıldırım, Macar mevkidaşı ile makamında bir süre görüştü.

ORBAN GALATASARAY'A İLGİLİSİYLE BİLİNİYOR

Yıldırım, futbola olan tutkusu ve Galatasaray'a ilgisi ile bilinen Macaristan Başbakanı Orban'a, Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı forma ve futbol topunu hediye etti.

Yıldırım'dan Macaristan Başbakanı'na forma sürprizi

BAŞBAKAN YILDIRIM'A TEŞEKKÜR

Kendisinin de Galatasaraylı olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, Macaristan Başbakanı'na "Viktor Orban" yazılı Galatasaray formasını takdim etti. Sürprizi için Başbakan Yıldırım'a teşekkür eden Orban da futbol topu ile poz verdi.

Yıldırım'dan Macaristan Başbakanı'na forma sürprizi

Yıldırım ve Orban, hatıra fotoğrafının ardından akşam yemeğine geçti. Çankaya Köşkü'ndeki yemeğe, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı.

Yıldırım'dan Macaristan Başbakanı'na forma sürprizi

Yıldırım'dan Macaristan Başbakanı'na forma sürprizi

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