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Yıldız Hamidiye Camisi açılıyor

Yıldız Hamidiye Camisi, restorasyon çalışmalarının ardından yarın cuma namazıyla ibadete açılacak.

03.08.2017 - 17:11
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Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1885'te mimar Nikolaidis Jelpuylo'ya yaptırılan Yıldız Hamidiye Camisi, restorasyon çalışmalarının ardından yarın cuma namazıyla ibadete açılacak.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı yaptığı açıklamada, 2013 yılı Haziran ayında başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve caminin açılışa hazır hale getirildiğini söyledi.

Yıldız Hamidiye Camisi açılıyor

Caminin çok özel mimari özellikler taşıdığını vurgulayan Mürsel Sarı, şu bilgileri verdi:

"Restorasyon çalışmaları 2 kapsamda yürütüldü. Birinci kısım caminin, ana binanın onarılmasıydı. İkinci kısım da çevre düzenlemesiydi. Birinci kısımda yaklaşık 16 milyon lira civarında bir harcama yapıldı. Çevre düzenlemesi için de 11 milyon lira civarında bir harcama, toplamda 27 milyon liralık bir imalat gerçekleştirildi. Bu kapsamda tepeden tırnağa cami elden geçirildi. Öncelikle ahşap kubbenin kurşunları açıldı, onlar yenilendikten sonra dış duvarlar, dış etkenlerden oluşan kirler, paslardan arındırıldı.

Yıldız Hamidiye Camisi açılıyor

Sağlamlaştırmayla ilgili drenajlar yapıldı. Caminin içine geldiğimizde görüldüğü üzere çok zengin süslemeler var. Yıldız motifleri olan bir eser bu. Bunların hepsi temizlendi. Kalem işleri açısından da çok zengin. Burada karma bir üslup var. Selçuklu izleri de görülmekte, Osmanlı ve 1885'lerde yapıldığını düşünecek olursak barok üslup da etken olmaya başlamış mimaride. Dolayısıyla buradaki kalem işlerinin raspa yöntemiyle orijinallerine ulaşıldı. Onlarda iyileştirmeler yapıldı. Yine ısıtma, soğutma sistemleri, tümü elden geçirilerek daha uzun yıllar ibadet edilir mekan haline getirilmeye çalışıldı."

Mürsel Sarı, caminin yarın cuma namazıyla ibadete açılacağını belirterek, açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı belirtildi.

Yıldız Hamidiye Camisi açılıyor

Yıldız Hamidiye Camisi açılıyor

Yıldız Hamidiye Camisi açılıyor

Yıldız Hamidiye Camisi açılıyor

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