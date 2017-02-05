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Yıldız Holding'in şirketi dünyada ilk 10'da

Candy Industry'nin açıkladığı dünyanın en büyük 100 çikolata ve şeker şirketleri araştırmasında Yıldız Holding'e bağlı pladis 7. sırada.

05.02.2017 - 18:31
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Yıldız Holding'in şirketi dünyada ilk 10'da

Çikolata ve şekerleme alanındaki uluslararası bir yayıncı olan Candy Industry, bu alandaki dünyanın en büyük 100 şirketinden oluşan Global Top 100 listesini açıkladı.

PLADİS 7. SIRADA

Şirketlerin tahmini net satışları, çalışan sayıları ve ürettikleri ürünlerle oluşturulan listenin ilk 10’unda Yıldız Holding’in atıştırmalık işlerini tek çatı altında birleştirdiği şirketi pladis de yer alıyor.Yıldız Holding, 2015 yılı listesinde 2 milyar dolarlık net satışlarıyla 15’inci sırada, geçen yıl da 2 milyar 144 milyon dolarlık satışlarıyla 12’inci sırada yer almıştı. Bu yıl ise pladis yapılanması ile 5 sıra birden yükselerek 7’inci sıraya yerleşti.

5 MİLYAR LİRA YATIRIM HEDEFLİYOR

2016 yılında kurulan pladis 13 ülkede 34 fabrikası ile faaliyet gösteriyor. Yıldız Holding’in atıştırmalık alanındaki işlerini tek çatı altında toplayan pladis, yılda 1 milyon ton bisküvi, 460 bin ton çikolata ve 40 bin ton sakız-şeker üretimi gerçekleştiriyor. Şirketin dünya çapında 26 bin çalışanı bulunuyor. Şirket aynı zamanda 2021 yılına kadar 5 Milyar TL yatırım yapmayı planlıyor.

TÜRKİYE VE İNGİLTERE EN BÜYÜK PAZARLAR

Ülker, McVities ve Godiva tablet ve barları bünyesinde bulunduran pladis’in en büyük iki pazarı Türkiye ve İngiltere. Ortadoğu, Afrika, Amerika, Çin ve Güney Asya da pladis’in hızlı büyüyen pazarları arasında öne çıkıyor.

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