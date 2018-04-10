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Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Londra'ya gidecek

Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu üzerinden Osmanlı ve İngiltere ilişkileri adlı kitap, Londra Kitap Fuarı'nda tanıtılacak.

AA | 10.04.2018 - 08:50..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Osmanlı'nın farklı toplumlarla kesişen yollarının tanıtılması amacıyla fotoğraf sergileri ve sergi kitapları çalışmalarından oluşan, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerini Sultan 2. Abdülhamid'in fotoğraf koleksiyonu üzerinden inceleyen bir proje hayata geçirildi.

EŞSİZ BİR KÜLTÜREL MİRAS

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan kitabın tanıtımı, 10-12 Nisan'da Londra Kitap Fuarı'ndaki Kültür ve Turizm Bakanlığı standında yapılacak.

Sadece Türkiye için değil dünya kültürü için de eşsiz değere sahip kültürel bir miras olan Sultan 2. Abdülhamid'e ait fotoğraf koleksiyonu da Fransa ve Almanya'nın ardından İngiltere'de sergilenecek.

Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Londra'ya gidecek

Fuar kapsamında ayrıca aynı seriden Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı-Amerika İlişkileri adlı kitap da ilk kez sergide yer alacak.

SARAYDAN BAKMAK

Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'nun hikayesini anlatan Saraydan Bakmak adlı belgesel yapımın yurt dışı lansmanı da aynı proje dahilinde, 12 Nisan'da Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirilecek.

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