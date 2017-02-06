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Yıldız sönerken görüntülendi

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan 5 bin ışık yolu uzaklıkta bulunan Güneş'e benzer düşük kütleli bir yıldızın sönme anını görüntüledi.

06.02.2017 - 14:37
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NASA'nın internet sitesinde yayınlanan görüntüde, yıldızın kırmızı bir alev topundan gezegen nebulasına dönüşümü net gözleniyor.

Bilim adamları, infilak eden yıldızın iki yönde çevresine saatte 1 milyon kilometre hızla gaz ve toz saçtığını kaydetti.

AN KADAR KISA SÜRDÜ

Bir yıldızın sönme aşamasını başlatan patlama, Dünya'daki gözlemciler açısından göz açıp kapayıncaya kadar yaşanan bir an olduğundan gök bilimciler, daha önce bir yıldızı bu aşamada nadiren görüntüleyebilmişti.

GELECEKTE GEZEGEN HALİNE GELECEK

Dünya'dan 5 bin ışık yılı uzaktaki Puppis Takımyıldızı çevresinde yer alan ve "Cabalash Nebulası" adı verilen sönme bölgesinin, gelecek bin yıl içinde tam bir gezegen nebulası halini alacağı belirtildi. NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile ortaklaşa işlettiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990 yılından bu yana dünya yörüngesinden uzay gözlemleri yapıyor.

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