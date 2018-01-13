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Yıldız Tilbe hayranlarıyla buluştu

Vadistanbul Jolly Joker’de sahneye çıkan Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Haber Merkezi | 13.01.2018 - 17:26..
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Kapı açılış saati 22.00 olmasına rağmen kapıda oluşan erken kuyruk, AVM'de yoğunluk oluşmasına neden oldu. Ziyaretçilerin yoğun ilgisi nedeniyle, kapılar 21.45’te açıldı.

Yıldız Tilbe hayranlarıyla buluştu

YILDIZ TİLBE SAHNEDE DÖKTÜRDÜ

Yıldız Tilbe, şarkıları ve dansı ile yine tüm seyirciyi coşturmayı başardı. Yüzlerce seyircinin alkışlarıyla sahneye çıkan şarkıcı, girişi ‘Sanki Buradasın’ şarkısıyla yaptı. Hayranları da Tilbe’ye eşlik ederek şarkılarını seslendirdi. Saat 02.30’a kadar sahnede kalan sanatçı, yaklaşık 2 buçuk saat boyunca dansları ve yorumuyla seyirciye keyifli anlar yaşattı. Sevilen sanatçı, sahneden ıslık ve alkışlarla uğurlandı.

Yıldız Tilbe hayranlarıyla buluştu

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM ORADAYDI

Yıldız Tilbe hayranı birçok ünlü isim de sanatçıyı ön sıradan izledi. Yılmaz Vural, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Fenerbahçe bayan voleybol takımından Polen Uslupehlivan da Tilbe’yi  izlemek için oradaydı.

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