Yıldız Tilbe: Hepimiz aynı türden gelmiyoruz

Evrime inanmadığını belirten ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, kendisine tepki gösterenlere sert çıktı.

DARWIN'E ZAVALLI DEDİ

Geçtiğimiz günlerde attığı tweette, "Darwin yaşasaydı evrimi reddederdi, onun zamanında bilim bu kadar ilerde değildi , ne bilsin zavallı. DNA bile şunun şurasında yeni keşfedildi, insan vücudunda bilinmeyen sonsuz şeyler var daha haberimiz yok kendimizden." ifadelerini kullanan Tilbe'ye evrimciler büyük tepki göstermişti.

"MODERN CAHİLLER"

Twitter'da konuyla iligli açıklama yapan Tilbe, "Evrime inanmıyorum, zorla mı inandırıcaksınız, küfürleriniz hakaretleriniz size aittir, modern cahiller." dedi.

"SİZİN MAYMUNLUĞUNUZDAN MUTLU OLMANIZ BENİ RAHATSIZ ETMİYOR"

İsteyenin kendisini takip etmeyebileceğini söyleyen Tilbe, "Evet ben çamurdan yaratıldım, bu sizin niye gücünüze gidiyor anlamıyorum, ben mutluyum çamurluğumdan, sizin maymunluğunuzdan mutlu olmanız beni rahatsız etmiyor. Hepimiz aynı türden gelmiyoruz, ben sizinle aynı tür değilim, Allah korusun" dedi.