Yıldız Tilbe: Kıyafetlerimle başım dertte

İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Yıldız Tilbe, konserine ‘Delikanlım’ parçasıyla başladı.

"iNSANIN DAĞA TAŞA ŞARKI YAZASI GELİYOR"

Şarkıcı, “İnsan böylesine bir kalabalıktan ilham alıp, dağa taşa bile şarkı yazar. Bu gece beni yalnız bırakmayıp, parçalarıma eşlik ettiğiniz için hepinize minnettarım” dedi.

"BU ARA KIYAFETLERİMLE BAŞIM DERTTE"

Kırmızı elbisesiyle dikkan çeken Tilbe, “Bu ara kıyafetlerimle başım dertte. Bir türlü kendileriyle barışamıyoruz. Altı uydursak üstü uyduramıyoruz. Şaştık kaldık ama bir çözüm bulacağım” sözleriyle güldürdü.