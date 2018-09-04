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Yıldız Tilbe konserinde kavga çıktı

Güvenlik görevlileri konseri izlemek için binanın çatısına çıkan alkollü gençlerden bazılarını aşağı attı.

DHA | 04.09.2018 - 19:16..
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Yıldız Tilbe konserinde kavga çıktı

Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Türk Dünyası Festivali'nin 4'üncü günündeki Yıldız Tilbe konser verdi. Konserde bir grup genç, konseri izlemek için binanın çatısına çıktı.

ALKOLLÜ GENÇLERE AŞAĞI İNİN UYARISI

Belediyenin güvenlik görevlileri, konseri buradan izleyemeyeceklerini belirtip, alkollü olduğu öne sürülen gruptan aşağıya inmelerini istedi. Gençler, güvenlik görevlilerine direnip iddiaya göre taşkınlık yapınca tartışma çıktı.

Yıldız Tilbe konserinde kavga çıktı

OLAYLAR BÜYÜDÜ

Destek olarak zabıta memurları da gelince olaylar daha da büyüdü. Belediye zabıtaları ve güvenlik görevlileri, kavga ettikleri gruba coplarla müdahale etti. Bu sırada gruptakilerin bazılarını çatıdan konser alanının bulunduğu yere atıldı. Bu görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

Yıldız Tilbe konserinde kavga çıktı VİDEO

Yıldız Tilbe konserinde kavga çıktı

Yıldız Tilbe konserinde kavga çıktı

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