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Yıldız Tilbe'den Ahmet Hakan'a salvolar

Kendisini ırkçılıkla suçlayan Ahmet Hakan'a cevap veren Yıldız Tilbe, "Erkek değilsin, kadın mı olmak istiyorsun" dedi.

15.10.2017 - 12:32
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Yıldız Tilbe'den Ahmet Hakan'a salvolar

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ile Hürriyet yazarı Ahmet Hakan arasında "ırkçılık" iddiaları üzerinden çok sert bir tartışma başladı.

"IRKÇI KONUŞMASINI İÇİME SİNDİREMİYORUM"

Ahmet Hakan, O Ses Türkiye'de bir yarışmacıya "Ben seni yabancısın sandım. Türk olduğunu bilsem dönerdim" dediği ortaya çıkan Yıldız Tilbe hakkında "Ucuz, sersem, şapşal bir ırkçı gibi konuşmasını içime sindiremiyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe, Hürriyet yazarına Twitter hesabından çok sert bir şekilde cevap verdi.

Yıldız Tilbe'den Ahmet Hakan'a salvolar

"ERKEK DEĞİLSİN"

Ahmet Hakan'a 'zavallı' olarak seslenen Tilbe, "Sen ucuz, sersem ve şapşal bile değilsin. Erkek değilsin, kadın mı olmak istiyorsun. Bana ırkçı diyen bütün cahillerden özür bekliyorum" dedi.

Yıldız Tilbe'den Ahmet Hakan'a salvolar

"AAA SEN TÜRKMÜŞSÜN.."

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, yaşananları şu sözlerle anlatmıştı:

"Yarışmaya Balkan müziği söyleyen bir kadın katılmış, bütün jüri dönmüş bir tek Yıldız dönmemiş...

Performansın sonunda da “Aaa sen Türkmüşsün... Ben seni yabancısın sandım. Türk olduğunu bilsem dönerdim” demiş.

Bu söze Gökhan sinirlenmiş, “Bu yarışmaya yabancılar da geliyor, niye dönmezdin ki” diyerek Yıldız’a itiraz etmiş...

Diyorum ya Yıldız bu ırkçılık sınavını geçemeyecek diye, yaptığı hatanın farkında değil ısrarcı olmuş...

"BURASI O SES İNGİLTERE DEĞİL"

“Burası O Ses Türkiye, ben Türk arıyorum. Burası O Ses İngiltere değil, öyle olsaydı İngiliz arardım” demiş.

Yıldız Tilbe'den Ahmet Hakan'a salvolar

"O ZAMAN KÜRTLERİN YARIŞMASINA DA İTİRAZ EDERSİN"

Gökhan’ı tanırım, böyle ayrımcılıklar konusunda sessiz kalacak biri değildir. O da öyle yapmış, sesini yükseltmiş, “Sen o zaman Kürtlerin yarışmasına da itiraz edersin” falan deyince ortalık karışmış.

Yıldız Tilbe'den Ahmet Hakan'a salvolar

Olaya Acun müdahale etmiş, sakin olun diye tarafları uyarmış, olay ikilinin mikrofon seslerinin kesilmesine kadar varmış. Sonunda bakmışlar olacak gibi değil, seyirciyi, yarışmacıları gönderip çekimi iptal etmişler."

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