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Yıldız Tilbe'nin sahte hesabı mavi tık oldu

Şarkıcı Yıldız Tilbe, çakma Twitter hesabının mavi tık aldığını görünce şaşkına döndü.

07.06.2017 - 07:48
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Kendi kullandığı hesabında 1 milyon takipçisi bulunan Tilbe, resmi olduğunu belirtmek için kullandığı ‘mavi tık’ sembolünü uzun bir süre önce almıştı.

SAHTE HESABA DA ONAY VERDİLER

Buraya kadar her şeyin normal olduğu olayda Tilbe’ye ait olmayan bir hesabın onay alması şarkıcıyı şaşırttı. Tilbe, 137 bin takipçisi bulunan sayfanın kabul görmesine şu sözlerle tepki gösterdi: "Çakma hesabım bile onaylanmış. Twitter yazıklar olsun. Benim için hiçbir resmiyetin ve inandırıcılığın kalmadı. Mavi kuş beyinli Twitter!"

Yıldız Tilbe'nin sahte hesabı mavi tık oldu

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