MediaCat’in uzun soluklu özel içerikleri aarasında yer alan, uzman fotoğrafçılardan, gazetecilerden ve fotoğrafçılardan oluşan jüri üyeleri 2017'nin en iyi dergi kapaklarını seçti. Değerlendirme kriterleri arasında, derginin nefret söylemi içermemesi, görselin estetik açıdan güzel ve ilgi çekici olması, espri barındırması, ve merak uyandırması oldu.

Jüri üyelerinin oylamasında çıkan sonuca göre yılın dergi kapağı, Sinema Aleminin Hayvanları’nı kapağına taşıyan Altyazı,dergisi oldu.

ALTYAZI (Haziran 2017)

“Balthazar’dan Jaws’a, Kes’ten Torino Atı’na” Sinema Âleminin Hayvanları’nı kapağına taşıyan Altyazı, jüri tarafından yılın dergi kapağı unvanına layık görüldü.

BİLİM VE TEKNİK

Otomotiv dünyasında yaşanan köklü değişiklikleri silinen harfleriyle dikkat çeken “Otomobiller Sil Baştan” ifadesiyle kapağına taşıyan Bilim ve Teknik yılın dergi kapakları arasında kendine yer buldu.

BLOOMBERG BUSİNESSWEEK ( 7-13 Mayıs 2017)

Bloomberg Businessweek Türkiye Mayıs sayısında küresel piyasaları yeniden hareketlendiren sıcak paranın, iyi değerlendirilmemesi halinde yalnızca ağrıyı keseceğini anlattı.

SOCRATES (Ağustos 2017)

Paul Pogba, Kylian Mbappe ve N’Golo Kante’nin yıldızlaştıkları Plan temalı "Socrates" Ağustos sayısı yılın en beğenilen dergi kapakları arasında.

KAFA

Yayınlanmaya başladığı tarihten bu yana yılın dergi kapakları arasında kendine yer bulan Kafa, bu yıl Şener Şen’in Badi Ekrem rolünde resmedildiği Eylül kapağıyla listede.

SOCRATES (Eylül 2017)

12 Dev Adam’ın baş antrenörü Ufuk Sarıca ve yıldız oyuncuları Sinan Güler, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz’ın yer aldıkları Socrates Eylül 2017 kapağı jürinin kalbini çalanlardan.

ALTYAZI (Ekim 2017)

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde çokça tartışmayla birlikte vizyona giren Blade Runner’ın etkisiyle hazırlanan “Siberpunk aleminin karanlık sokaklarında” kapak konulu "Altyazı" dergisi de yılın en iyileri arasında.

BLOOMBERG BUSİNESSWEEK ( 3 Aralık 2017)

“Teresa May ve muhafazakârlar bir türlü toparlanamıyor” diyerek Birleşik Krallık’ın içinde bulunduğu siyasi açmazı kapağına taşıyan Bloomberg Businessweek Türkiye, bir kere daha yılın en iyileri arasında.

Ergül Tosun

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