Yılın ilk eriği Rusya için hasat edildi

İlçeye bağlı Ortaören Mahallesi’nde Baki Kucur’a ait 3 dönümlük serada ilk hasat yapıldı.

ERİĞİN KİLOSU 300 TL

İlk hasatta erikler 100 gramlık kaselere konularak kilosu 300 TL’den Rusya’ya gönderildi.

Tadımlık olarak az miktarda toplanan eriği Rusya’ya gönderdiklerini belirten Ziraat Mühendisi Özhan Gündüz, “Türkiye genelinde ilk turfanda can eriğinin Silifke’de çıktığını herkes biliyor. Bu nedenle de aşerip canı erik çeken kadınlar için eşleri uzak yerlerden ilçemize gelerek tadımlık olan bu eriklerden alıp gidiyorlar.” dedi.

İlçede erik üretiminin Göksu Vadisi köylerinden Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören ile Silifke’nin Kabasakallı mahallesi ve Atayurt, Atakent, Taşucu beldelerinde erik üretiminin yapıldığını hatırlatan Gündüz, bu yıl kar yağışı nedeniyle bazı seraların çöktüğünü ve açıkta bulunan erik ağaçlarının ise kırıldığını belirterek, rekoltede bir düşüş yaşanabileceğini belirtti.

Gündüz, geçen yıl örtü altından 30 dönümlük arazinden 8-10 ton ürün hasat edilirken, açıkta 800 dönümlük alandan ise 8 bin ton ürün hasat edildiğini söyledi.

“Şu an erikte hasat yapıldı” diyen Ziraat Mühendisi Durmuş Belen ise, “3 dönümlük seradan 2,5 ton ürün bekliyoruz. Bu senede 300 TL’den satılacak. Herkes bu rakamı çok bulabilir. Ancak erik üretimi çok meşakkatli bir şey. Ne kadar sıkıntılı bir üretim olduğunu ancak üreten bilir. Sıcağını, nemini ayarlamak gerekir. Sulaması, gübresi, budaması ve ilaçlaması seranın takibi, işçilikle birlikte maliyet artıyor. İnşallah bu yıl üreticilerimiz emeğinin karşılığını alır.” dedi.

4 senedir erik üretimi yaptıklarını belirten üretici Baki Kucur, “Bu sene çok zor şartlarda üretim yaptık. Yoğun bir kar yağışı oldu. 70 santim kar yağdı. Sürekli soba yaktık. Gece gündüz uyuyamadık. Seralarımızı bu şekilde kurtardık. 10 soba günde yarım ton kömür yakarak seraları kurtardık. Üç defa sera naylonu uz patladı. İyi tarım uygulamaları yaparak bu günlere geldik.” diye konuştu.





















