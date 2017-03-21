Yılın ilk tekne turu İranlı turistlerle başladı

Ortadoğulu turistlere yönelik Marmaris'te yapılan kampanyalar, sonuç verdi. Atatürk Caddesi'ndeki Saman İskelesi ve Yat Limanı'nda sıralanan ve boyları 12-35 metre arasında değişen günübirlik tur tekneleri, havaların ısınmasıyla turlarına başlarken; yılın ilk konukları İranlı turistler oldu.

TEKNE KEYFİ YAPTILAR

Sabah İranlı turistlerden oluşan 130 kişi, otobüslerle Kordon Caddesi'ne getirilerek anlaşmalı tekneye alındı. Öğle yemeği dahil kişi başı 45 liraya Cennet, Bedir, Çiftlik ve Kumlubük adaları ve Fosforlu Mağara'yı 10 saat dolaşan turistler, müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.

İlçenin el değmemiş yeşil ve mavinin buluştuğu koylarda tur atan, aralarında avukat, mühendis, işadamı ve doktorların bulunduğu turistler, önceden planlanan restoran ile kafeteryalara balıkçı tekneleriyle alınarak götürüldü. Eşsiz manzaranın tadını çıkartarak özçekim yapan turistler, sonrasında Marmaris'e döndü.

"CENNETTE YAŞIYORSUNUZ"

Ülkesine döndüğünde gördüğü güzellikleri anlatacağını ve tavsiye edeceğini dile getiren iç mimar 38 yaşındaki Mehrzad Mahmood Leyan, "Cennetten çıkma böyle güzel mavi ve yeşili bir arada görmemiştim. Gezi boyunca bin taneden fazla fotoğraf çektim. İran'a döndüğümde bu eşsiz güzellikleri görmeleri için dostlarıma tavsiyede bulunacağım." dedi.



























