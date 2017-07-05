Yılın ilk yarısında elektrik tüketimi yüzde 3,7 arttı

Yılın ilk 6 ayı içinde en yüksek elektrik tüketimi, 25 milyar 102 milyon 545 bin kilovatsaatle ocak ayında gerçekleşti.

Türkiye'nin en düşük elektrik tüketimi yaptığı ay ise 21 milyar 953 milyon 360 bin kilovatsaatle nisan olarak belirlendi.

Yılın ilk yarısındaki toplam tüketim geçen yıla göre yüzde 3,7 artarak 138 milyar 251 milyon 643 bin kilovatsaat oldu.

EN DÜŞÜK TÜKETİM BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE

Bu yılın ilk yarısında, günlük bazda en düşük elektrik tüketimi Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen 25 Haziran'da 554 milyon 358 bin kilovatsaatle gerçekleşti.

Yılın ilk 6 ayında, günlük bazdaki en yüksek tüketim ise 886 milyon 830 bin kilovatsaatle 30 Haziran'da görüldü.

GEÇEN YILKİ TÜKETİM

Türkiye, geçen yılın ilk yarısında ise toplamda 133 milyar 292 milyon 911 bin kilovatsaat elektrik tüketmişti.

Bu dönemde de aylık bazda en yüksek tüketim 23 milyar 725 milyon 726 bin kilovatsaatle ocakta, en düşük tüketim de 21 milyar 301 milyon 824 bin kilovatsaatle nisanda gerçekleşmişti.

Türkiye'nin geçen yılki toplam elektrik tüketimiyse 277,2 milyar kilovatsaat olmuştu.