Proje kapsamında bölgede sayıları bini bulan yılkı atları ihaleyi alan firma tarafından yakalanacak. Bakım ve tedavilerinin ardından kayıt altına alınacak. Talep halinde ise sahiplendirilecek.

SAYILARI BİNİ BULUYOR

Karaman’ın Karadağ Bölgesi’nde tarımla uğraşan kişiler, yıllar önce işe yaramaz olarak gördüğü atları araziye terk etti. Serbest bırakılan bu atların içinde üremesi sonucu vahşi at sürüleri giderek çoğaldı. Zamanla sayıları bini bulan ‘Yılkı Atları’ bölgenin taşıyabileceği kapasitenin üzerine çıktı. Bunun sonucu atlar, bölgede koruma altında yaşam mücadelesi veren ve endemik tür olan anadolu yaban koyunlarının yaşam alanları, besin kaynakları ile tarım alanlarına ve ağaçlandırma sahalarına zarar vermeye başladı.

Yılkı atları yakalanıp rehabilite edilecek- GALERİ

KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN PROJE HAZIRLANDI

Bölgedeki köylülerin de isteği üzerine 2015 yılında Karaman Valiliği koordinatörlüğünde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile ‘Karadağ Mevki Yılkı Atları Sorunu ve Çözüm Yolları’ konulu toplantı yapıldı. Toplantının sonucunda yılkı atlarının sayısının Karadağ’ın taşıyabileceği kapasiteye getirilebilmesi için çalışmalar yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu Yaban Koyunları’nın yaşam alanları ve besin kaynaklarına yılkı atlarının zarar vermesini önlemek ve sayılarını kontrol altına almak amacıyla 3 yıl sürecek olan ‘Yılkı Atlarının Kontrolü ve Rehabilitasyonu Projesi’ hazırlandı. 2016 yılında hazırlanan proje Kalkınma Bakanlığı tarafından da onaylandı.

ATLAR KAYIT ALTINA ALINACAK

Karadağ’daki yılkı atlarının bakım ve tedavilerinin yapılması kayıt altına alınması ve sayılarının alanın taşıma kapasitesi seviyesine getirilmesi amaçlanan projenin ihalesi 3 Ağustos tarihinde yapılacak. İhaleyi alacak olan yüklenici firma tarafından öncelikle yılkı atları yakalanacak. Ardından tedavileri yapılıp sağlıklı olup olmadıkları tespit edilecek. Daha sonra da atlar kayıt altına alınacak ve talep halinde ise sahiplendirilecek.

SAHİPLENDİRME DENETİMLE YAPILACAK

Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü yetkileri atların sahiplendirilmesinin kendi denetimlerinde yapılacağını belirterek şöyle dedi:

"Sahiplendirme Karaman Şube Müdürlüğü denetiminde yapılacak. 10 adete kadar taleplerde nakiller talep eden kişilerce, 10’un üzerindeki talepler ise yüklenici firma tarafından yapılacak. Yılkı Atlarının yakalanması veteriner hekim kontrolünde, işinde uzman kişilerce yüklenici tarafından yapılacak. Karadağ’daki atların yakalanması işleminde kazaların oluşmaması ve atların zarar görmemesi için başka kişi ve kurumlarca yakalama çalışmasına izin verilmeyecek."