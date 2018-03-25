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Okul yoluna tuzaklanan bombayı görevli fark etti

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde, sürücüsünün döneceği sapağı kaçırdıktan sonra geldiği istikamete geri dönmeye çalıştığı minibüs ile arkasından gelen otomobil kavşakta çarpıştı.

Atina Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra FETÖ'cü olduklarını itiraf eden 3 Türk kökenli ABD vatandaşı, Yunanistan'dan sınır dışı edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, transseksüel bireylerin istisnalar dışında orduda görev yapmasını yasaklayan bir karara imza attı.

Faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için kurulan özel ekip, 2015 yılı ve öncesi meydana gelen olaylara ait dosyaları tekrar ele alarak 63 olayı aydınlattı.

Yıllardır faili meçhul olan cinayetler aydınlatılıyor

Fatih'te Ermenistan plakalı araç kaza yaptı: 1 ölü

1 Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu Yeşilli ilçesinde eve zorla giren kişi ya da kişiler tarafından yorgana sarılarak kaçırılan D.M., Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

2 Dev yılanla gösteri yaparken canından oluyordu Hindistan'da bir adam, pitonla gösteri yaparken ölümden döndü.

3 İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun Tuzla Sedef Tersanesi'ndeki inşasında çalışmalar hızla sürüyor.

4 Taksisinde unutulan cüzdan için video paylaştı İstanbul'da, aracında unutulan bir cüzdanı sahibine teslim edeceğini söyleyen taksici, içindeki para ve kartları görüntülediği bir video paylaştı.

5 3 yaşındaki çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar Aydın'da oğullarına alkollü içki içirip, fotoğrafını sosyal medyada paylaşan çift hakkında soruşturma başlatıldı.

6 Bulgaristan'da milli güreşçilerden madalya yağmuru Sofya kentinde devam eden Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda mindere çıkan milli güreşçiler, dün kazandığı 7 madalya sayısını bugün 14'e yükseltti.