Yılmaz: 80 yılda yapılan derslikten daha fazlasını yaptık

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul'da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katıldı.

Bakan Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan 604 derslikli 25 okul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağışçısı olduğu 336 derslikli 7 okul, İstanbul Valiliği tarafından organize edilen bağışlar kapsamında bin 107 derslikli 48 okul olmak üzere toplam 2 bin 47 derslikli 80 okulun açılışının yapıldığını söyledi.