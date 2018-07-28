Yılmaz Büyükerşen'in Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında liderlik yarışı devam ederken, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den parti için önemli açıklamalar geldi.

KÜFLENMİŞ PARTİ TEŞKİLATI

Büyükerşen, küflenmiş bir görüntü veren parti teşkilatının değişmesi gerektiğini söyledi.

"DELEGE SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANMASI ZARURİDİR"

Katıldığı 9 seçimden de hezimetle ayrılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partideki delege sistemiyle koltuğunu kimseye kaptırmıyordu.

Yılmaz Büyükerşen'in bu sisteme de itirazı oldu.

Cumhuriyet'e konuşan Yılmaz Büyükerşen, şunları söyledi: "Sorunların çözülebilmesi için bana göre, “küflenmiş bir görüntü veren parti teşkilatının A’dan Z’ye değişmesi, hatta mevcut üyelerin yerine gençlerin çoğunluğu teşkil ettiği yeni üyelere sahip olup “delege sistemi”nin yeniden yapılandırılması zaruridir. Bu konuda Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki parti üyeliği ile parti teşkilat ve işleyişinin de gözden geçirilmesinde fayda vardır."

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