Yılmaz: Eğitim iyi giderse her şey iyi gider

Bazı temaslarda bulunmak için Iğdır'a gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Iğdır Valiliğini ziyaret etti.

Valilikte basına kapalı düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Yılmaz, Iğdır'ın eğitimdeki acil sorunlarının hemen hemen hepsinin çözülmüş olduğunu söyledi.

"IĞDIR'A 310 MİLYON EĞİTİM YATIRIMI YAPTIK"

Yılmaz, Iğdır'ın eğitim alanında 2002 yılına göre çok iyi durumda olduğuna dikkati çekerek, "Iğdır'da bu dönem 310 milyon liraya yakın eğitim yatırımı yaptık. Halihazırda 133 milyona yakın yatırım da devam etmektedir. Iğdır'da 42 bin öğrenci sayımız 52 bine çıktı. Derslik başına düşen öğrenci sayımız da 40'tan 21'e düştü. Orta öğretimde ise 53'den 23'e düştü." diye konuştu.

Günümüzde eğitimin durumunun, 2002 yılına göre daha iyi olduğunu ifade eden Yılmaz, bunu rakamların da teyit ettiğini dile getirdi. Yılmaz, Iğdır'da bugüne kadar bin 274 derslik yaptıklarını, öğretmen sayısının bin 427'den 3 bin 218'e yükseldiğini belirterek, şöyle devam etti,

"ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNE MALİ DESTEK SAĞLIYORUZ"

"Iğdır'da 2003 yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 29 iken şimdi 16'ya düştü, orta öğretimde ise bu rakam 25'ten 17'ye düştü, dolayısıyla bu rakamlarla Iğdır Türkiye'nin önündedir. Yine burada 9 milyonun üstünde kitabı evlatlarımıza, öğrencilerimize ücretsiz dağıttık. Bu kitapların bedeli olan 15 milyon 751 bin lirayı da hükümet olarak biz ödedik.

Yine ihtiyacı olan ailelere, evlatlarımızı düzenli olarak okula göndermeleri kaydıyla annelerine mali destekte bulunuyoruz. Bu destek kapsamında annelerin hesabına bugüne kadar 33 milyon 975 bin lira kaynak aktardık, istiyoruz ki anneler okula düzenli olarak çocuklarını göndersinler ve devamla birlikte eğitimde kalite artar."

2 BİN 944 BİLGİSAYAR DAĞITILDI

Iğdır'da 2003'ten bu ana kadar 2 bin 944 bilgisayarın okullara gönderildiğine dikkati çeken Bakan Yılmaz, 151 okulun ADSL bağlantısını yaptıklarını ve 106 bilim teknoloji sınıfı açtıklarını anlattı. Fatih Projesi'ne değinen Yılmaz, eğitimi teknolojiyle buluşturmak istediklerini, böylelikle daha kaliteli eğitim verebileceklerine inandıklarını söyledi.

Yılmaz, Iğdır'da Fatih Projesi kapsamında 5 bin 648 tablet bilgisayar, bin 385 etkileşimli tahta ve 219 çok fonksiyonlu yazılım cihazının okullara gönderildiğini ve öğrencilere ulaştırıldığını kaydetti.

"HER ŞEYİN BAŞI EĞİTİM"

"2014-2018 yılları arasında onuncu kalkınma planı vardı, eğitime ilişkin konulan hedefler vardı, 2018 yılında eğitimde şu hedefler yakalansın diye, hemen hemen hepsi yakalandı.

Bazısı da konulan hedeflerin bir önüne geçti. Orada ifade edilen husus şuydu, OECD ülkelerinin ayırdığı oranda milli gelirde eğitime pay ayıralım, yaklaştıralım derken, 5,2 gibi bir rakam hayal edilirken, şu anda eğitime ayrılan kaynak milli gelirin 6,2'sinin üzerinde, yani koyduğumuz hedefin önündeyiz."

Eğitimin önemine dikkati çeken Yılmaz, "Eğitim iyi giderse her şey iyi gider, eğitimi ihmal ederseniz her şeyi de ihmal etmişsiniz demektir. Çünkü eğitim her şeyi yetiştirir, iyi doktor, iyi hemşire, iyi mühendis eğitimden çıkar. Diğer meslekler de önemlidir ama eğitim diğerlerinin her birisini yapılandırır." şeklinde konuştu.