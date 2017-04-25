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Yılmaz Esmer: Sadece üniversiteliler oy verse CHP iktidar

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Yılmaz Esmer, referandum sonuçlarını yorumlarken, seçmeni aşağılayan açıklamalarda bulundu.

25.04.2017 - 00:28
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Yılmaz Esmer: Sadece üniversiteliler oy verse CHP iktidar

Birgün Gazetesi'nden Meltem Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Yılmaz Esmer,

"Referandum sonuçlarına ilişkin bir diğer önemli veri de, AKP ile büyümüş genç nüfusun çoğunluğunun AKP’ye oy vermemiş olması idi. Siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

"SADECE ÜNİVERSİTE MEZUNLARI OY KULLANSA, CHP İKTİDAR OLUR"

"İnsanların çok çeşitli sosyalizasyon ajanları var. Aileleri, çevreleri, mahalleleri, okulları gibi etkenler söz konusu. Bahsettiğimiz nüfusun yaş itibariyle bir kısmı üniversiteye gidi, bir kısmı bekliyor, bir kısmı da girmedi. Ancak netice itibariye belli bir eğitimden geçmişler. Ve o belli eğitimden geçen kesim zaten “hayır” dedi. Hele ki üniversite mezunları. Geçtiğimiz seçimlere bakın, seçimler eğer üniversite mezunları arasında yapılmış olsaydı, CHP tek başına iktidar olurdu. İlkokul ve altı arasında yapılsaydı da CHP milletvekili çıkaramayabilirdi."

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Yılmaz Esmer: Sadece üniversiteliler oy verse CHP iktidar

Yılmaz Esmer: Sadece üniversiteliler oy verse CHP iktidar

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