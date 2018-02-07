Yılmaz: Gayrimenkul sektöründe sıkıntı yok

Gayrimenkul sektörünün öncülerinden DAP Yapı, bugün yeni projesini tüm basın mensuplarına tanıttı.

Tanıtım sonrasında basının sorularını cevaplayan DAP Yapı Yönetim Başkanı Ziya Yılmaz, gayrimenkul sektöründe bir zorluk yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili bir soruya da cevap verdi.

"GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE BİR SIKINTI YOK"

Yılmaz, gayrimenkul sektörünün bu tarz bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadığını ve Türkiye'de yapılan konut satışlarının bunun en büyük örneği olduğunu belirterek, "2016 yılında sektör olarak 1 milyon 350 binin üzerinde ev sattık, 2017 yılında ise yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık ve 1 milyon 900 409 bin konut sattık. Bu yıl 2018'de sektörün beklentisi 1,5 milyon konut. Yani sektörde bir sıkıntı yok aslında üreticilerin kendisinde bir sıkıntı var aslında." diye konuştu.

Yılmaz: Gayrimenkul sektöründe sıkıntı olduğunu düşünmüyorum İZLE



"BİZ SERİ ÜRETİM YAPIYORUZ"

Tekstil sektöründen de örnek veren Yılmaz, "Eskiden evlerin altında bile tekstil firmaları vardı. Kumaş alıyorlardı ve satıyorlardı. Bunlar bir süre sonra piyasadan silindi. Aynı markalar bizim sektörümüzde de oluştu. Çünkü bu firmalar ciddi finansmanlarla dönüyor. Yani biz seri üretim yapıyoruz. Bir tekstil firması, bir sanayi fabrikası ne üretiyorsa, hangi evrelerden geçiyorsa biz de aynı şekilde." dedi.

"EN BÜYÜK YATIRIMCI BİZİZ"

Ayrıca Yılmaz, "Gayrimenkul sektörü nereye gidiyor, biz bunların hepsinin hesabını yapıyoruz. Aslında en büyük yatırımcı biziz. Onun için bizler yatırımımızı yaparken bizlerin çok dikkat etmesi lazım. Arz talep dengesi çok önemli. Yoksa sektörde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.