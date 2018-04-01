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Yılmaz: Kısa süre sonra ikili eğitimi kaldıracağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İkili eğitimi kaldıracağız. Yani evlatlarımız sabahın köründe okula gitmesin, öğleden sonra gelenler de gece karanlıkta eve gelmesinler diye."

AA | 01.04.2018 - 09:11..
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İsmet Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde gerçekleştirilen mahalle toplantısına katılarak vatandaşlarla buluştu.

Burada bir konuşma yapan Yılmaz, geçmişe kıyasla Türkiye'de birçok sorunu çözdüklerini söyledi. Liseyi 70 kişilik sınıfta okuduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"70 KİŞİLİK SINIFTA OKUDUM"

"İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ne gittim. 70 kişilik sınıfta okudum. Ders 45-50 dakika, o zamanlar öyleydi. Öğretmen öğrencisine 1 dakika ayırabilir mi? Ayıramaz. Ayıramazsa kaliteli eğitim olur mu? Olmaz. Ne yapmak lazım? Derslik başına düşen öğrenci sayısın makul hala getirmek lazım. Nedir bu sayı? 30'un altına düşürmek.

Yılmaz: Kısa süre sonra ikili eğitimi kaldıracağız

Biz gelmeden önce tüm Türkiye'de 36 idi şimdi 24'e düşürdük. Mersin'de 35'ti, 25'e düştü. İstiyoruz ki Mersin'deki evlatlarımız daha güzel bir eğitim alsınlar. Başbakanımızın talimatı var.

Kısa bir süre içerisinde ikili eğitimi kaldıracağız. Yani evlatlarımız sabahın köründe okula gitmesin, öğleden sonra gelenler de gece karanlıkta eve gelmesinler diye. Daha iyi bir eğitim vermek için çalışıyoruz."

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