taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.174
USD
5,2876
EURO
6,1135
ALTIN
205,88
PETR
73,9700

Yılmaz Morgül: Cem Yılmaz beni kırdı

Teklifini kabul etmediği için Cem Yılmaz’ı reddettiğini söyleyen Yılmaz Morgül, şarkıcı Banu Zorlu’nun filminde oynayacak.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 08:12..
  1. Haberler
  2. Magazin

Yılmaz Morgül: Cem Yılmaz beni kırdı

Yılmaz Morgül yapımcılığını şarkıcı Banu Zorlu’nun üstleneceği romantik komedi filminde başrol oynayacağını söyledi. Bu projesini açıklarken söz bir anda Cem Yılmaz’a geldi.

'CEM YILMAZ ÇOK ISRAR ETTİ'

Yılmaz Morgül şöyle bir iddia ortaya attı: “Cem Yılmaz filmlerinde oynamam için çok ısrar etti. O ekipten birkaç kez teklif geldi. Ama filmindeki karakterleri canlandırmak istemedim.”

"ADIMI ADINLA YAN YANA YAZ DEDİM"

Yılmaz Morgül “Gişe rekorları kıran filmlerde neden oynamak istemediniz?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Cem Bey’e tek bir şart öne sürdüm. Adımın afişte onun adıyla birlikte yer almasını rica ettim. Yani ‘Cem Yılmaz Morgül’ diye esprili bir şey olsun istedim. Kabul etmedi. Bu saatten sonra sıradan rollere ‘Evet’ diyemem, adımı alta yazdırmam. Kimse kusura bakmasın.”

Yılmaz Morgül: Cem Yılmaz beni kırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

336
Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

139
Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

90
ABD’nin İran’a ilk yaptırım paketi devreye girdi

ABD’nin İran’a ilk yaptırım paketi devreye girdi

52
İki komşunun 'Eve erkek aldın' kavgası

İki komşunun 'Eve erkek aldın' kavgası

32
İtalya'da lise öğrencilerine flört dersi verilecek

İtalya'da lise öğrencilerine flört dersi verilecek

30
Sezgin Tanrıkulu Amerikalıların istediği gibi konuştu

Sezgin Tanrıkulu Amerikalıların istediği gibi konuştu

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM