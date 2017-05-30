Yılmaz Morgül'den Acun Ilıcalı'ya mesaj: Dualarımdasın

Acun Ilıcalı 48 yaşına bastı. Survivor 2016 yarışmacılarından Yılmaz Morgül, başarılı televizyoncunun doğum gününü Instagram'a yazdığı duygusal mesajla kutladı.

Sayfasında birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşan Yılmaz Morgül, yarışma sayesinde tanıdığı Ilıcalı'ya övgüler yağdırdı.

"AYDINLANMAMI SAĞLAYAN ADAM"

"Sanat hayatım boyunca sadece işinden dolayı ismini bildiğim survivor yarışması toplantısında ilk kez tanıştığım insan gibi insan. Tanımaktan onur duyduğum, yaşamımda müteşekkür olduğum tek insan. Hayatımda aydınlanmamı sağlayan Edison gibi çok özel bir Allah kulu.

"DUALARIMDASIN"

İnsanlığı, dostluğu, ekmek dağıtan karakteristik hamuruyla ailemden biri... Yüce Allah ayağına taş değdirmesin, seni bütün kötülerden kötülüklerden korusun. Ailenle, evlatlarınla, sevenlerinle hep huzurlu sağlıklı mutlu yaşa. Dualarımdasın."