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Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu

Yılmaz Morgül de bornozlu fotoğraf akımına uydu.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 07:32..
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Instagram'ı sık kullanan Yılmaz Morgül, sosyal medya akımlarını da kaçırmıyor. Sosyal medyada yeni moda olan bornozlu fotoğraf akımına uyan Morgül, pozlarını kendi hesabından paylaştı.

"SPA'LARIN SPA'SIYIM BEN"

Paylaştığı fotoğrafın altına, "SPA MORGÜL,Ailemin bana seslendiği lakabım temizlik aşığı.Sağlıklı olmak temiz olmaktan geçer. Ruhum tertemiz olduğu için hijyene çok önem veriyorum. Kaldığım hotellerden bile ayrılmadan önce banyoyu düzenli bırakıyorum. Sanat dünyasında da arkadaşlarım spa morgül diye takılırlar.Tv sütüdyolarının yerlerini süpürür silerim dekorları düzenlerim. SPA'LARIN SPA'SI MORGÜL'ÜM" yazan ünlü sanatçının fotoğrafı yoruma kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu

Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu

Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu

Yılmaz Morgül'ün bornozlu pozu

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