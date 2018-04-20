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Yılmaz: Öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınava başvuru sayısının 996 bine ulaştığını açıkladı. Yılmaz, hiçbir öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceklerini söyledi.

AA | 20.04.2018 - 16:28..
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Yılmaz: Öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz

2 Haziran'da yapılacak liselere giriş sınavı için geri sayım sayım sürüyor. TEOG'un yerine getirilen LGS sınavının detaylarını Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından daha önce açıklanmıştı.

SINAVA OLAN BAŞVURU ARTIYOR

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Yılmaz, eğitim gündemini değerlendirdi. Öğrencileri ne olursa olsun istemediği bir okula göndermeyeceklerini belirten Yılmaz, sınava başvuranların sayısının gün arttığını söyledi.

Yılmaz: Öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz

"LGS TEOG'DAN FARKLIDIR"

Merkezi sınava bütün öğrencilerin girdiğini belirten Yılmaz, kendi dönemlerinde isteseler de belli şartları taşımayanların sınavlara giremediğini anlattı.

Başarının birebir sınav sonucuyla ölçülmediğini vurgulayan Yılmaz, "Esas gayemiz, evlatlarımızı hayata hazırlamaktır. Bu sistem, TEOG'dan farklıdır. Bu sistem, çok daha iyidir. Her geçen süreç, bu sistemin daha doğru olduğunu gösterecektir.

Bu sistemin daha doğru olduğu ne zaman anlaşılacaktır? Yüzde 90'lık bölümde kalan yani sınavsız öğrenci alan okullardan mezun olanların da diğer o sınavla öğrenci alan okullardaki öğrenciyle aynı başarıyı yakaladığını gösterdiğimizde, bu mümkün" dedi.

Sınavlı ve sınavsız girilen okullar arasında eğitimde bir fark olmayacağının altını çizen Yılmaz, ağırlığı ve önceliği yüzde 90'lık bölümde kalan sınavsız öğrenci alan okullara vereceklerini bildirdi.

Yılmaz: Öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz VİDEO

Yılmaz: Öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz

"BEŞ TERCİH HAKKI TANIYACAĞIZ"

Haziran ayında tercih ve yerleştirme kılavuzu yayınlayacaklarını açıklayan Yılmaz, "126 binin üzerinde öğrenci sınavla öğrenci alan okullara yerleşecek. Geriye kalan 1 milyona yakın öğrenci de kendi muhitindeki okullara yerleşecek.  Her öğrencimize 5 okul, farklı türlerde, seçebilme imkanını tanıyacağız. Hiçbir öğrencimizi tercih etmediği bir okula kaydetmek gibi bir yolumuz olmayacak" şeklinde ekonuştu.

Yılmaz: Öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz

ÖĞRETMENLERE NOT VERİLMESİ

Yılmaz, "Öğretmenlerimizin başarılarını nasıl ödüllendirelim? Hangisini yurt dışına gönderelim? Hangisini uzman öğretmene, hangisini başöğretmene geçirelim? Hangisini bakanlıkta daha iyi bir mevkiye getirelim? Dolayısıyla bunların başarısının değerlendirilebilmesi için de bunlara ihtiyaç vardır. Nasıl yapılacak?

Orada da paydaşlarımızın görüşünü alacağız. Üniversitelere gönderdik. Dört tane büyük sendikaya da teslim ettik. Görüşünüz neyse bize bildirin diye. Şimdi arkadaşlarımız üniversitelerden, sendikalardan gelen görüşler üzerinde çalışıyor. Eğitim ailemizin hiçbirisinin mutabık kalmayacağı veya onları rahatsız edecek hiçbir hususu uygulamaya koymayacağız."

Yılmaz: Öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz

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