Yılmaz Özdil: Hulusi Akar'la gezmeye bile gitmem

"AKAR'LA GEZMEYE BİLE GİTMEM"

10 Kasım 2017 tarihinde Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası’na konuk olan Yılmaz Özdil, "Bizim kuşağımızın pırıl pırıl bir Cumhuriyeti vardı. Şimdi Allah korusun ben Hulusi Akar’la gezmeye bile gitmem, ne savaşı. Bunlar önemli makamlar." sözleriyle Genelkurmay Başkanı'na hakaret etmişti.

ÖZDİL'İN SESİ ÇIKMIYOR

Hulusi Akar komutasındaki TSK'nın, Afrin'deki teröristleri temizlemesinin en çok kimlere dokunduğu da gün yüzüne çıkmış oldu.

6 ay gibi kısa bir sürede söylediklerini yutmak zorunda kalan Özdil, bu konu hakkında sessizliğini koruyor.

Yılmaz Özdil: Hulusi Akar'la gezmeye gitmem